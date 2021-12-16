06:14 16.12.2021
Белый дом сократил количество приемов в Рождество из-за пандемии
Фото: pixabay
Традиционно официальная резиденция президента США проводит десятки мероприятий в стиле открытых дверей. В 2021 году их заменят на самостоятельные экскурсии через определенные промежутки времени, передает Zakon.kz.
Любой, кто знает чету Байден, скажет, как им нравится проводить и отмечать праздники. В ближайшие дни мы проведем ограниченное количество праздничных дней открытых дверей. Представитель первой леди США Джилл Байден Майкл ЛаРоса
Как пишет rg.ru, участники мероприятий должны будут соблюдать меры безопасности, связанные с COVID-19, разработанные в консультации с советниками по общественному здравоохранению.
Отмечается, что 2020 году экс-президент Дональд Трамп организовывал в Белом доме до 20 праздничных вечеринок в помещении. На фотографиях с торжеств видно, что некоторые их участники, в том числе сам президент, пренебрегли ношением масок и рекомендациями своей администрации по социальному дистанцированию.