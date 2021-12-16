Авто врезалось в мачту дорожного освещения в Алматы, есть пострадавшие
Автомобиль Subaru Legacy двигался по улице Рыскулова в западном направлении до Кульджинского тракта.
Фото: Zakon.kz
При повороте, по невыясненным обстоятельствам, он пересек улицу в восточном направлении, выскочил с дороги, перепрыгнул бордюр и врезался в мачту дорожного освещения.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали два человека.
Фото: Zakon.kz
Хозяин автомобиля находился на заднем сидении авто.
Фото: Zakon.kz
По его словам, после посиделки с алкоголем вместе с друзьями он решил воспользоваться услугой трезвого водителя. Однако кто на самом деле был за рулем, хозяин ответить не смог, так как спал. Проснулся он от жесткого удара.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП наемного трезвого водителя не было.
Фото: Zakon.kz
Полицейские выясняют все обстоятельства дела.
Фото: Zakon.kz