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Законодательство РК
06:35 16.12.2021

Авто врезалось в мачту дорожного освещения в Алматы, есть пострадавшие

столб, легковушка Фото: Zakon.kz
С места ДТП были госпитализированы двое мужчин, передает Zakon.kz.

Автомобиль Subaru Legacy двигался по улице Рыскулова в западном направлении до Кульджинского тракта.

полиция

Фото: Zakon.kz

При повороте, по невыясненным обстоятельствам, он пересек улицу в восточном направлении, выскочил с дороги, перепрыгнул бордюр и врезался в мачту дорожного освещения.

поворот

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали два человека.

авария

Фото: Zakon.kz

Хозяин автомобиля находился на заднем сидении авто.

дтп

Фото: Zakon.kz

По его словам, после посиделки с алкоголем вместе с друзьями он решил воспользоваться услугой трезвого водителя. Однако кто на самом деле был за рулем, хозяин ответить не смог, так как спал. Проснулся он от жесткого удара.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП наемного трезвого водителя не было.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Полицейские выясняют все обстоятельства дела.

легковушка

Фото: Zakon.kz

Елена Беляева
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