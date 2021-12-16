Авто врезалось в мачту дорожного освещения в Алматы, есть пострадавшие

Автомобиль Subaru Legacy двигался по улице Рыскулова в западном направлении до Кульджинского тракта.

Фото: Zakon.kz

При повороте, по невыясненным обстоятельствам, он пересек улицу в восточном направлении, выскочил с дороги, перепрыгнул бордюр и врезался в мачту дорожного освещения.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали два человека.

Фото: Zakon.kz

Хозяин автомобиля находился на заднем сидении авто.

Фото: Zakon.kz

По его словам, после посиделки с алкоголем вместе с друзьями он решил воспользоваться услугой трезвого водителя. Однако кто на самом деле был за рулем, хозяин ответить не смог, так как спал. Проснулся он от жесткого удара.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП наемного трезвого водителя не было.

Фото: Zakon.kz

Полицейские выясняют все обстоятельства дела.