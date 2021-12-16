В Казахстане зафиксировали небольшой рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 75,

в Алматы – 39,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 61,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 23,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 105,

в Костанайской области – 57,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 67,

в СКО – 80,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 981 435 случаев.

791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 100,

в Алматы – 32,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 28,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 49,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 13,

в Карагандинской области – 108,

в Костанайской области – 175,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 69,

в СКО – 108,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 951 109 человек.