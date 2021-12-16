В Казахстане зафиксировали небольшой рост заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 75,
в Алматы – 39,
в Шымкенте – 4,
в Акмолинской области – 61,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 23,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 105,
в Костанайской области – 57,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 67,
в СКО – 80,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 981 435 случаев.
791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 100,
в Алматы – 32,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 63,
в Актюбинской области – 16,
в Алматинской области – 28,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 49,
в Жамбылской области – 18,
в ЗКО – 13,
в Карагандинской области – 108,
в Костанайской области – 175,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 69,
в СКО – 108,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 951 109 человек.