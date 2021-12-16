Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:59 16.12.2021

В Казахстане зафиксировали небольшой рост заболеваемости COVID-19

компьютер Фото: Zakon.kz
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 15 декабря в стране выявили 575 новых случаев заболевания, что на 87 больше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 75,

  • в Алматы – 39,

  • в Шымкенте – 4,

  • в Акмолинской области – 61,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Алматинской области – 19,

  • в Атырауской области – 11,

  • в ВКО – 23,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 105,

  • в Костанайской области – 57,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 67,

  • в СКО – 80,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 981 435 случаев.

791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 100,

  • в Алматы – 32,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 63,

  • в Актюбинской области – 16,

  • в Алматинской области – 28,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 49,

  • в Жамбылской области – 18,

  • в ЗКО – 13,

  • в Карагандинской области – 108,

  • в Костанайской области – 175,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 69,

  • в СКО – 108,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 951 109 человек.

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Зарплаты бюджетников вырастут с 1 января 2022 года
15.12.2021
Изменились правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий
15.12.2021
Швейцария стала ближе: в Алматы открылся новый гостиничный комплекс
15.12.2021
«Казахмыс» подарил 45 квартир многодетным семьям
15.12.2021
Требования к залоговой политике банков усилят после трагедии с ЧСИ в Алматы
15.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости