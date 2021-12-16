Молодежная сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Дании
Дубль на счету нападающего «Снежных барсов» Константина Морожникова.
Казахстан – Дания – 4:1
1:0 – Константин Морожников (Даниил Цыбин, Николай Шульга) – 31:37
2:0 – Константин Морожников (Эдуард Шетле, Владислав Комаров) – 33:08
2:1 – Лукас Банг (Каспер Ларсен, Маркус Альмквист) – 33:45 (в большинстве)
3:1 – Руслан Оспанов – 45:05
4:1 – Николай Шульга (Динмухаммед Кайыржан) – 58:24 (в большинстве, в пустые ворота)
Ранее сборная Казахстана проиграла Норвегии (2:5) во втором туре и победила Венгрию (3:1).
Таблица после трех туров:
1. Беларусь – 9
2. Норвегия – 6
3. Латвия – 6
4. Казахстан – 6
5. Дания – 0
6. Венгрия – 0
16 декабря в 21:30 состоится матч Казахстан – Беларусь, а в ночь на 19 декабря в 01:00 ожидается игра сборных Казахстана и Латвии.
В элиту выйдет только победитель группы.