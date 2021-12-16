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06:55 16.12.2021

Молодежная сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Дании

хоккейная команда Фото: hcbarys.kz
Команда Александра Истомина «Снежные барсы» одержала победу над хозяевами чемпионата мира в первом дивизионе, передает Zakon.kz.

Дубль на счету нападающего «Снежных барсов» Константина Морожникова.

Казахстан – Дания – 4:1

1:0 – Константин Морожников (Даниил Цыбин, Николай Шульга) – 31:37

2:0 – Константин Морожников (Эдуард Шетле, Владислав Комаров) – 33:08

2:1 – Лукас Банг (Каспер Ларсен, Маркус Альмквист) – 33:45 (в большинстве)

3:1 – Руслан Оспанов – 45:05

4:1 – Николай Шульга (Динмухаммед Кайыржан) – 58:24 (в большинстве, в пустые ворота)

Ранее сборная Казахстана проиграла Норвегии (2:5) во втором туре и победила Венгрию (3:1).

Таблица после трех туров:

1. Беларусь – 9

2. Норвегия – 6

3. Латвия – 6

4. Казахстан – 6

5. Дания – 0

6. Венгрия – 0

16 декабря в 21:30 состоится матч Казахстан – Беларусь, а в ночь на 19 декабря в 01:00 ожидается игра сборных Казахстана и Латвии.

В элиту выйдет только победитель группы.

Елена Беляева
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