Казахстан отмечает 30-летие Независимости

1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента, по результатам которых кандидатуру Нурсултана Абишевича Назарбаева поддержало более 98% избирателей.

10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны.

В этот же день было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.