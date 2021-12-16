07:15 16.12.2021
Казахстан отмечает 30-летие Независимости
Фото: akorda.kz
16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон «О независимости и государственном суверенитете» Казахстана, передает Zakon.kz.
1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента, по результатам которых кандидатуру Нурсултана Абишевича Назарбаева поддержало более 98% избирателей.
10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны.
В этот же день было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.