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07:15 16.12.2021

Казахстан отмечает 30-летие Независимости

здание Фото: akorda.kz
16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон «О независимости и государственном суверенитете» Казахстана, передает Zakon.kz.

1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента, по результатам которых кандидатуру Нурсултана Абишевича Назарбаева поддержало более 98% избирателей.

10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны.

В этот же день было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.

Елена Беляева
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