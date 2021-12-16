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07:32 16.12.2021

Девять человек погибли при попытке аварийной посадки самолета в Доминикане

Доминикана Фото: pixabay
На частном судне Gulfstream GIVSP находились семь пассажиров и двое пилотов. Трагедия произошла в аэропорту города Санто-Доминго, передает Zakon.kz.
Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры.Пресс-служба авиакомпании Helidosa

Как сообщают РИА Новости, самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.

Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 – граждане США, еще один пассажир и экипаж – доминиканцы.

Елена Беляева
Доминиканская Республика
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