Девять человек погибли при попытке аварийной посадки самолета в Доминикане

Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры. Пресс-служба авиакомпании Helidosa

Как сообщают РИА Новости, самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.

Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 – граждане США, еще один пассажир и экипаж – доминиканцы.