08:32 16.12.2021
Алматинские спасатели выложили юбилейную дату пожарной техникой
Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы
Технику пожарные-спасатели получили за счет местного бюджета в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает Zakon.kz.
Поздравления развернули в новом пожарном депо в индустриальной зоне Алатауского района, которое открыл накануне аким города. Новое пожарное депо рассчитано на шесть выездов с общей площадью 3930 кв. м, позволит сократить время проезда до места происшествия и повысит эффективность работы по обеспечению пожарной безопасности индустриальной зоны Алатауского района, в том числе микрорайонов Саялы, Кок-Кайнар, Томирис, Мадениет и 71-й разъезд. Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы
В депо будет работать 131 сотрудник.
В части разместятся 10 современных пожарных автомобилей основного и специального назначения. Для личного состава предусмотрены бытовые помещения, комнаты отдыха, комната психологической разгрузки, тренажерный спортивный зал. Начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев
Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы
Для профподготовки имеются учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса с препятствиями. Также предусмотрены общежитие и квартиры для сотрудников гарнизона.
Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы
Спасателями города в среднем ежегодно совершается более 3 тыс. выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 и эвакуируют в безопасные места более 1 тыс. человек.