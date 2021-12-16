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08:32 16.12.2021

Алматинские спасатели выложили юбилейную дату пожарной техникой

спасатели Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы
Технику пожарные-спасатели получили за счет местного бюджета в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает Zakon.kz.
Поздравления развернули в новом пожарном депо в индустриальной зоне Алатауского района, которое открыл накануне аким города. Новое пожарное депо рассчитано на шесть выездов с общей площадью 3930 кв. м, позволит сократить время проезда до места происшествия и повысит эффективность работы по обеспечению пожарной безопасности индустриальной зоны Алатауского района, в том числе микрорайонов Саялы, Кок-Кайнар, Томирис, Мадениет и 71-й разъезд. Пресс-служба ДЧС Алматы

спасатели

Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы

В депо будет работать 131 сотрудник.

В части разместятся 10 современных пожарных автомобилей основного и специального назначения. Для личного состава предусмотрены бытовые помещения, комнаты отдыха, комната психологической разгрузки, тренажерный спортивный зал. Начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев

спасатели

Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы

Для профподготовки имеются учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса с препятствиями. Также предусмотрены общежитие и квартиры для сотрудников гарнизона.

пожарные

Фото: Пресс-служба ДЧС города Алматы

Спасателями города в среднем ежегодно совершается более 3 тыс. выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 и эвакуируют в безопасные места более 1 тыс. человек.

Елена Беляева
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