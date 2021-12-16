Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 декабря:

В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Отметим, что в «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона.