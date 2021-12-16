Дизайнеры интерьера раскрыли способы необычно украсить квартиру к Новому году

Если площадь квартиры не позволяет установить елку, например, используйте лапник. Ветки хвойных деревьев придадут пространству атмосферу новогоднего настроения и подарят запах леса и праздника.

Как пишет lenta.ru, при украшении елки стоит придерживаться одной цветовой гаммы, начинать с гирлянды, а потом переходить к игрушкам. В остальном так же стоит соблюдать принцип единообразия, например, объединить декор одной идеей, цветом или тематикой.

Дизайнеры порекомендовали равномерно заполнить пространство украшениями, размещая их на разной высоте: на потолке – новогодние звезды, на полках –игрушки, а на полу – декоративная корзинка.

Уникальными деталями интерьера специалисты назвали хендмейд-украшения, они также добавят уюта. Это могут быть самодельные елочные игрушки, поделки из шишек, бумажные гирлянды. Хорошо будут смотреться елочные шары в неглубоких вазах с акцентами из веточек хвойного дерева или эвкалипта.

Придать праздничную атмосферу предлагают точечным светом – свечами или однотонной гирляндой, растянутой по книжной полке, стене или положенной в прозрачную вазу. Также эксперты советуют использовать новогодний текстиль: скатерти, салфетки, чехлы на декоративные подушки.