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10:10 16.12.2021

Геннадий Головкин опубликовал праздничный видеоролик

боксер спортсмен поздравление Фото: Instagram/gggboxing
Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин разместил в Instagram новое видео, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO поздравил соотечественников с 30-летием Независимости.

С 30-летием Независимости Республики Казахстан. Благополучия и процветания нашей стране! Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын! Happy 30th anniversary of Kazakhstan’s Independence! – отмечено в публикации.

Комментаторы по достоинству оценили видео.

  • Казахстан гордится таким патриотом!

  • Наш патриот!

  • И вас с праздником! Вы гордость Казахстана! Желаем достичь еще больших высот! – написали пользователи.

Стоит отметить, ранее планировалось, что Геннадий Головкин 29 декабря вернется на ринг, чтобы провести бой против японца Риото Мураты. Однако поединок перенесли в связи с новыми ограничениями из-за COVID-19 в Японии.

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