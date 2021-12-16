Геннадий Головкин опубликовал праздничный видеоролик

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO поздравил соотечественников с 30-летием Независимости.

С 30-летием Независимости Республики Казахстан. Благополучия и процветания нашей стране! Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын! Happy 30th anniversary of Kazakhstan’s Independence! – отмечено в публикации.

Комментаторы по достоинству оценили видео.

Казахстан гордится таким патриотом!

Наш патриот!

И вас с праздником! Вы гордость Казахстана! Желаем достичь еще больших высот! – написали пользователи.

Стоит отметить, ранее планировалось, что Геннадий Головкин 29 декабря вернется на ринг, чтобы провести бой против японца Риото Мураты. Однако поединок перенесли в связи с новыми ограничениями из-за COVID-19 в Японии.