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11:45 16.12.2021

Волейболистки «Алтая» неудачно стартовали на женском клубном ЧМ

Волейбол ЧМ Турция Фото: instagram/federationkz
Казахстанский волейбольный клуб «Алтай» сыграл свой первый матч на групповой стадии клубного Чемпионата мира среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Матч-открытие в Анкаре против бразильского коллектива Minas Теnis Clube завершился поражением команды из Восточного Казахстана со счетом 0:3 (20:25, 22:25, 18:25).

На групповом этапе у казахстанских волейболисток есть еще одна игра.

На 16 декабря назначена встреча с хозяйками соревнований – турецкой командой VakifBank. Начало поединка – в 18:00.

В случае победы «Алтай» получит шанс выйти в полуфинал клубного ЧМ.

Куандык Шынасилов
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