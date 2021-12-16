11:45 16.12.2021
Волейболистки «Алтая» неудачно стартовали на женском клубном ЧМ
Фото: instagram/federationkz
Казахстанский волейбольный клуб «Алтай» сыграл свой первый матч на групповой стадии клубного Чемпионата мира среди женщин, сообщает Zakon.kz.
Матч-открытие в Анкаре против бразильского коллектива Minas Теnis Clube завершился поражением команды из Восточного Казахстана со счетом 0:3 (20:25, 22:25, 18:25).
На групповом этапе у казахстанских волейболисток есть еще одна игра.
На 16 декабря назначена встреча с хозяйками соревнований – турецкой командой VakifBank. Начало поединка – в 18:00.
В случае победы «Алтай» получит шанс выйти в полуфинал клубного ЧМ.