11:34 16.12.2021
Молодожены в Туркменистане обязаны исполнять первый танец под песню Бердымухамедова
Фото: Instagram/gmberdimuhamedow
В селах Туркменистана старейшины проводят разъяснительные беседы и дают рекомендации по поводу проведения свадебных мероприятий, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации «Хроники Туркменистана», в регионах страны свадьбу проводят с соблюдением национальных обычаев – сватовства, девичника и совета родственников и соседей перед свадьбой. Их проведение, а также калым, подарки и непосредственно свадьба требуют больших расходов.
Старейшины же призывают «в это нелегкое для всего мира время» ограничить расходы. В частности, семье невесты предлагают не завышать требования к семье жениха по количеству продуктов для девичника.
Также старейшины рассказывают о требованиях местного хякимлика по поводу музыкального сопровождения на свадьбах.
Большинство исполняемых на свадьбах песен должны быть на туркменском языке. Иностранные песни также желательно переводить на туркменский, а свадебный танец молодожены должны исполнить под одну из песен Гурбангулы Бердымухамедова.
Например, под композицию «Ak güllerim saňa» («Тебе мои белые цветы»).