Как отмечено в публикации «Хроники Туркменистана», в регионах страны свадьбу проводят с соблюдением национальных обычаев – сватовства, девичника и совета родственников и соседей перед свадьбой. Их проведение, а также калым, подарки и непосредственно свадьба требуют больших расходов.

Старейшины же призывают «в это нелегкое для всего мира время» ограничить расходы. В частности, семье невесты предлагают не завышать требования к семье жениха по количеству продуктов для девичника.

Также старейшины рассказывают о требованиях местного хякимлика по поводу музыкального сопровождения на свадьбах.

Большинство исполняемых на свадьбах песен должны быть на туркменском языке. Иностранные песни также желательно переводить на туркменский, а свадебный танец молодожены должны исполнить под одну из песен Гурбангулы Бердымухамедова.

Например, под композицию «Ak güllerim saňa» («Тебе мои белые цветы»).