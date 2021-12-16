Қаз
Рубрики
Законодательство РК
11:34 16.12.2021

Молодожены в Туркменистане обязаны исполнять первый танец под песню Бердымухамедова

президент, молодожены, рекомендации Фото: Instagram/gmberdimuhamedow
В селах Туркменистана старейшины проводят разъяснительные беседы и дают рекомендации по поводу проведения свадебных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации «Хроники Туркменистана», в регионах страны свадьбу проводят с соблюдением национальных обычаев – сватовства, девичника и совета родственников и соседей перед свадьбой. Их проведение, а также калым, подарки и непосредственно свадьба требуют больших расходов.

Старейшины же призывают «в это нелегкое для всего мира время» ограничить расходы. В частности, семье невесты предлагают не завышать требования к семье жениха по количеству продуктов для девичника.

Также старейшины рассказывают о требованиях местного хякимлика по поводу музыкального сопровождения на свадьбах.

Большинство исполняемых на свадьбах песен должны быть на туркменском языке. Иностранные песни также желательно переводить на туркменский, а свадебный танец молодожены должны исполнить под одну из песен Гурбангулы Бердымухамедова.

Например, под композицию «Ak güllerim saňa» («Тебе мои белые цветы»).

Анастасия Московчук
Бердымухамедов Гурбангулы Туркменистан
Изменились правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий
15.12.2021
Швейцария стала ближе: в Алматы открылся новый гостиничный комплекс
15.12.2021
За три десятилетия наша страна проделала путь, равный веку развития — Елбасы
15.12.2021
Требования к залоговой политике банков усилят после трагедии с ЧСИ в Алматы
15.12.2021
«Казахмыс» подарил 45 квартир многодетным семьям
15.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости