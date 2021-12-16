Обнародована новая порция документов о расследовании убийства Кеннеди

Как пишут РИА Новости, для установления обстоятельств происшествия, согласно архивным материалам, проверялись сведения о коммунистах и либералах.

Самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. В нем говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее. Встреча прошла 8 октября 1941 года. Организовать ее посоветовал Герберт Биберман, который с 1938 года участвовал в работе голливудской лиги против нацизма, а в 1940 он же был в счетном комитете форума мира, указано в документах. В сентябре 1940 года его называли сторонником коммунистического фронта.

Отмечается, что теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.

Некий «польский водитель советского посольства» в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское диппредставительство, что правительство СССР может быть причастно к преступлению, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США.

Джон Фицджералд Кеннеди – 35-й президент США (1961—1963). 22 ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Далласа, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен из снайперской винтовки. Президента доставили в госпиталь «Паркленд», где после безуспешных попыток реанимации он скончался. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.

Бывший морской пехотинец США, некоторое время живший (октябрь 1959 — июнь 1962) в Советском Союзе, Освальд был первоначально арестован за убийство полицейского примерно через 40 минут после того, как был застрелен Кеннеди. Освальд, подозреваемый также в убийстве Кеннеди, отрицал свою причастность к обоим преступлениям.