Асхат Аймагамбетов поблагодарил коллег

Он отметил, что 16 декабря — самая важная и знаменательная дата в истории народа.

Это главный праздник, который является символом национального единства и суверенитета. Воспитатели детских садов, педагоги школ и колледжей, преподаватели вузов и другие работники организаций образования своим ежедневным трудом вносят значимый вклад в развитие нашей страны и ее человеческого капитала. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

По словам Аймагамбетова, научные сотрудники, ученые совершают открытия и прикладывают большие усилия для социально-экономического развития государства.