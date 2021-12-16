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12:50 16.12.2021

Асхат Аймагамбетов поблагодарил коллег

министр поздравление Фото: primeminister.kz
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что 16 декабря — самая важная и знаменательная дата в истории народа.

Это главный праздник, который является символом национального единства и суверенитета. Воспитатели детских садов, педагоги школ и колледжей, преподаватели вузов и другие работники организаций образования своим ежедневным трудом вносят значимый вклад в развитие нашей страны и ее человеческого капитала.Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

По словам Аймагамбетова, научные сотрудники, ученые совершают открытия и прикладывают большие усилия для социально-экономического развития государства.

Благодарю всех коллег за их неустанный труд и старания, которые имеют важное значение для процветания нашей республики. Для каждого из нас Казахстан — это Родина, дорогие сердцу люди, места, работа, общие ценности, которые объединяют нас и мотивируют к совершению дел во благо любимой страны. Желаю крепкого здоровья, благополучия, стабильности, мирного неба и счастья каждой семье!Министр образования и науки
Анастасия Московчук
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