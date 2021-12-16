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13:13 16.12.2021

Трое подростков ранены в Кызылординской области — стрелявшие задержаны

полиция стрельба Фото: Zakon.kz
Троих подростков ранили из ружья в поселке Торетам Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что между местными парнями произошел конфликт. Один из участников произвел выстрел и попал в трех школьниц, ждущих автобус на остановке.

В полиции области прокомментировали инцидент.

15 декабря 2021 года около 18:00 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области возле остановки неизвестные применили оружие. В результате трое несовершеннолетних получили дробовые ранения и были доставлены в медицинское учреждение.Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 24, ч. 3 ст. 99 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса РК.Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Анастасия Московчук
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