Трое подростков ранены в Кызылординской области — стрелявшие задержаны

Ранее в СМИ появилась информация, что между местными парнями произошел конфликт. Один из участников произвел выстрел и попал в трех школьниц, ждущих автобус на остановке.

В полиции области прокомментировали инцидент.

15 декабря 2021 года около 18:00 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области возле остановки неизвестные применили оружие. В результате трое несовершеннолетних получили дробовые ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 24, ч. 3 ст. 99 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса РК. Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.