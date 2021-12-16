Боевики захватили здание правительства в Ливии — СМИ

Информационное агентство «Аль-Джамахирия» уточняет, что захват правительственных зданий произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.

В результате ряд районов ливийской столицы оказались обесточены.

По данным СМИ, к нападению имеет отношение группировка «Революционная бригада Триполи», возглавляемая Хайтамом аль-Таджури.

Как отмечает издание «РИА Новости», после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство.

В стране происходит противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и властями на востоке.