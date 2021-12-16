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13:33 16.12.2021

Боевики захватили здание правительства в Ливии — СМИ

нападение оружие Фото: pixabay
Вооруженные люди ворвались в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание Министерства обороны в Триполи, сообщает Zakon.kz.

Информационное агентство «Аль-Джамахирия» уточняет, что захват правительственных зданий произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.

В результате ряд районов ливийской столицы оказались обесточены.

По данным СМИ, к нападению имеет отношение группировка «Революционная бригада Триполи», возглавляемая Хайтамом аль-Таджури.

Как отмечает издание «РИА Новости», после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство.

В стране происходит противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и властями на востоке.

Анастасия Московчук
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