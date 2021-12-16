Передовые школы BINOM с кинотеатрами открыли в Нур-Султане

Представители государственных органов, в числе которых вице-премьер РК Ералы Тугжанов и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, посетили Binom School Saryarqa. Вторую школу в районе Жағалау сегодня в торжественной обстановке открыл заместитель главы города Нурлан Нуркенов.

По словам Ералы Тугжанова, проект Binom направлен на решение проблемных вопросов, связанных с трехсменным обучением и аварийными объектами образования. За счет строительства шести школ нового формата в столице можно разгрузить 15 переуплотненных учебных заведений.

Обучение в передовых школах в третьей четверти начнут 12 тыс. детей.

Первый объект сети Binom в микрорайоне Nova City принял учеников 1 сентября. Еще три — в районе ул. Байтурсынова (SARYARQA), ЖК «Capital Park» (TANYM) и в микрорайоне Жағалау (TURAN) начнут свою работу в январе 2022-го. Данные районы были выбраны совместно с городскими властями с учетом фактического дефицита ученических мест.

Фото: пресс-служба Binom Schools

Проект реализуется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП) инновационным строительным холдингом BI Group и акиматом столицы. Binom предлагает комфортную среду обучения для детей с особыми образовательными потребностями, а также богатое функциональное и академическое оснащение, например, в школах есть собственный кинозал, коворкинг-зоны для учителей и детей, телестудия, игровые комнаты, смарт-классы, 3D-принтер для творческих экспериментов, кабинеты робототехники, мастерские по резьбе металла и дерева, Speaking Club, TedxBinom и большая библиотека.

О построении учебного процесса в одной из инновационных школ корреспонденту Zakon.kz рассказали ученики, их родители и преподаватели.

Фото: пресс-служба Binom Schools

По словам заместителя директора по воспитательной работе Самал Албилековой, сегодня в учебном заведении почти 4 тыс. учеников. Дети учатся в две смены. Обучение ведут 257 учителей. Сама школа из пяти этажей, действуют 127 кабинетов, есть оборудованные центры робототехники, кино-фото классы и лаборатории по отдельным предметам.

Фото: пресс-служба Binom Schools

Чем отличается? Во-первых, вместимостью. Такого количества детей в одной школе нигде нет. Другое отличие в технической оснащенности. Это, наверное, первая бесплатная школа в Казахстане, где есть вся необходимая материально-техническая база для получения знаний. Плюс очень тщательный отбор педагогов. Завуч школы

Фото: пресс-служба Binom Schools

Спустя более трех месяцев работы преимущества новой школы заметны для родителей. Так, например, мама ученика 7 «В» класса Теміртас Аңсара Айнур Есмагамбетова в беседе отмечает бесплатное образование по международным программам ведущих стран мира, комфортную среду обучения для детей, большую площадь школы, а также хорошую оснащенность по сравнению с другими типовыми объектами.

Фото: пресс-служба Binom Schools

Главное, что сыну нравится, потому что помимо самих уроков он здесь посещает домбру, разговорные занятия по английскому языку – и все это бесплатно. Не скрою, очень удобно по графику и с финансовой точки зрения. За счет того, что дети друг друга знают, им комфортно заниматься. Руководитель кружка сумела заинтересовать сына. Ребенок стал более ответственно относиться к учебе, а также нам нравится, что здесь есть кураторы, которых нет в общеобразовательных школах. Мама ученика Binom Schools Айнур Есмагамбетова

Фото: пресс-служба Binom Schools

Как признался один из кураторов Binom School Бекзат Каратай, такая система была заимствована из НИШ. Непосредственно сами кураторы не преподают, но в их задачу входит помощь с той же адаптацией на новом месте, если ребенок переходит из другой школы.

Фото: пресс-служба Binom Schools

Мы своего рода «мост» между родителями и школой. Один пример приведу. Ученица восьмого класса однажды пришла в школу и рассказала о ситуации с мамой. Дело в том, что дома родитель забирала телефон, думая, что это было причиной отставания в учебе. Мне нужно было на своем уровне решить вопрос, не рассказывая родителю, что об этом мне стало известно от самого ребенка. Я переговорил с психологом, далее встретился с родителем, постарался объяснить необходимость смартфона в учебном процессе. Куратор Binom Schools Бекзат Каратай

Фото: пресс-служба Binom Schools

Сами воспитанники отмечают, что в школе созданы все условия для комфортного обучения. По словам ученика 3 «К» класса Дориана Едрешова, который ранее учился в одной из столичных школ, в первую очередь его впечатлило большое количество классов и коворкинг-территорий.

Фото: пресс-служба Binom Schools

На мой взгляд, если кто-то захочет придраться к минусам, то их здесь нет. Школа классная, все интересно и понятно. Предыдущая школа была неплохой, но здесь первое, что бросается в глаза, это размер – очень много места. Приятно здесь, уютно. Люблю, например, посидеть в коворкинг-зале, пока младшая сестренка ходит на танцы. Плюс после уроков можно спокойно посидеть и сделать домашнее задание. Ученик Binom Schools Дориан Едрешов

Фото: пресс-служба Binom Schools

Для детей в школе действуют два спортивных зала, библиотека с богатым выбором книг, столовая и буфеты, а также лаборатории с современным оснащением по таким предметам, как физика, химия и робототехника.

Фото: пресс-служба Binom Schools

В сентябре устроилась в школу BINOM. У меня 5-7 классы. Не скрою, что начало года было сложным, так как у детей был адаптационный период. Но со временем удалось найти подход. В школу принимали учителей по конкурсу, поэтому у всех есть опыт, все креативные, мне повезло работать с такими коллегами. Я бы хотела, чтобы такие школы были не только в столице, но и в каждом городе, и в отдаленных районах. Учитель казахского языка и литературы Нургуль Жумабаева

Фото: пресс-служба Binom Schools

Отметим, что в текущем академическом году в столице будет открыто шесть школ данного формата. Таким образом, благодаря сети BINOM 24 тыс. учеников будут обеспечены новыми местами.