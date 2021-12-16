Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:10 16.12.2021

Стал известен обладатель Кубка акима Туркестанской области по футболу

награждение Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области
На стадионе «Туркестан арена» прошли соревнования «Кожаный мяч» на Кубок акима Туркестанской области, передает Zakon.kz.

На открытии финального этапа заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поделился своими ожиданиями от турнира, а также выразил надежду, что все его участники (игроки не старше 14 лет) в будущем станут большими мастерами.

На областной этап состязаний, организованный Управлением развития человеческого потенциала Туркестанской области, вышли 24 команды из 17 районов и городов.

награждение

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

В одном из самых массовых юношеских соревнований приняли участие около 300 учащихся. Турнир юных футболистов «Кожаный мяч» проводится среди детско-юношеских команд в трех возрастных группах. Для кого-то из этих ребят турнир станет дорогой в большой футбол.

Среди юношей 2005-2006 г. р. одержала победу команда из Созакского района, «серебро» у команды Туркестана. «Бронза» досталась сайрамцам. Футбольный турнир станет ежегодным.

На церемонии закрытия соревнований выступили заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов и президент Общественного фонда развития и поддержки детско-юношеского спорта «Балалық әлемі» Жибек Исаева, которые наградили победителей и призеров. Им вручили дипломы, кубки, медали и ценные подарки. Также были вручены призы лучшему вратарю, лучшему защитнику, лучшему нападающему, лучшим тренерам.

награждение

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Сильнейшие школьники, отобранные в ходе соревнований, будут зачислены в Академию футбола «Туран», которая рассчитана на 1700 детей. Это не единственный престижный турнир, который проводится на туркестанской земле. При непосредственной поддержке акима Туркестанской области Шукеева в регионе уделяется большое внимание детскому футболу.

награждение

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

По итогам недавних спортивных соревнований «Национальная школьная лига» туркестанская команда заняла первое место в области.

награждение

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Футбол в области развивается быстрыми темпами. В прошлом году в Премьер-лигу вошли команды «Туран» и «Мактаарал» из Туркестанской области. Это лучший результат за всю историю. Есть уверенность, что из Академии футбола и футбольных школ региона выйдут будущие легенды футбола.

Анастасия Московчук
Шукеев Умирзак Туркестанская область
За три десятилетия наша страна проделала путь, равный веку развития — Елбасы
15.12.2021
Требования к залоговой политике банков усилят после трагедии с ЧСИ в Алматы
15.12.2021
Токаев: Независимость не досталась нам в подарок
15.12.2021
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном собрании
15.12.2021
Синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости
15.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости