Стал известен обладатель Кубка акима Туркестанской области по футболу

На открытии финального этапа заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поделился своими ожиданиями от турнира, а также выразил надежду, что все его участники (игроки не старше 14 лет) в будущем станут большими мастерами.

На областной этап состязаний, организованный Управлением развития человеческого потенциала Туркестанской области, вышли 24 команды из 17 районов и городов.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

В одном из самых массовых юношеских соревнований приняли участие около 300 учащихся. Турнир юных футболистов «Кожаный мяч» проводится среди детско-юношеских команд в трех возрастных группах. Для кого-то из этих ребят турнир станет дорогой в большой футбол.

Среди юношей 2005-2006 г. р. одержала победу команда из Созакского района, «серебро» у команды Туркестана. «Бронза» досталась сайрамцам. Футбольный турнир станет ежегодным.

На церемонии закрытия соревнований выступили заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов и президент Общественного фонда развития и поддержки детско-юношеского спорта «Балалық әлемі» Жибек Исаева, которые наградили победителей и призеров. Им вручили дипломы, кубки, медали и ценные подарки. Также были вручены призы лучшему вратарю, лучшему защитнику, лучшему нападающему, лучшим тренерам.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Сильнейшие школьники, отобранные в ходе соревнований, будут зачислены в Академию футбола «Туран», которая рассчитана на 1700 детей. Это не единственный престижный турнир, который проводится на туркестанской земле. При непосредственной поддержке акима Туркестанской области Шукеева в регионе уделяется большое внимание детскому футболу.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

По итогам недавних спортивных соревнований «Национальная школьная лига» туркестанская команда заняла первое место в области.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Футбол в области развивается быстрыми темпами. В прошлом году в Премьер-лигу вошли команды «Туран» и «Мактаарал» из Туркестанской области. Это лучший результат за всю историю. Есть уверенность, что из Академии футбола и футбольных школ региона выйдут будущие легенды футбола.