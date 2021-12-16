В Нур-Султане построили еще семь школ

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Он отметил, что завершено строительство еще семи школ. Только данные учебные заведения позволяют создать более 20 тыс. ученических мест.

Фото: Александр Куприенко

К примеру, посетили инновационную школу нового формата BINOM SCHOOL. Охват новой пятиэтажной школы составляет 4 тыс. учащихся (в 2 смены). Обучение в данной школе совершенно бесплатное. В учебном заведении функционируют кабинеты робототехники, кинозал, коворкинг-зоны для учителей и детей, телестудия, смарт-классы, мастерские по резьбе металла и дерева, TedxBinom, Speaking Club, большая библиотека, игровые комнаты и т. д. Одним из главных преимуществ школы BINOM является то, что созданы все условия для детей с особыми потребностями. Двери новых школ откроются уже с 3 четверти обучения. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

По его словам, всего в текущем году построено 15 школ. Это порядка 40 тысяч ученических мест.

За счет новых школ количество трехсменных школ сократилось на 5 учебных заведения, также снимаем вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах. В столице ежегодно растет количество людей. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. Ежегодно число первоклассников также превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25. тыс. учащихся. Для того чтобы обеспечивать ученическими местами, также решать вопросы школ с трехсменным и переуплотненным режимом необходимо строить в городе не менее 10 школ ежегодно. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Аким уточнил, что в 2022 году в планах построить 16 школ.

Фото: Александр Куприенко