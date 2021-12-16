14:32 16.12.2021
Энтони Блинкен: США гордятся тем, что называют Казахстан своим другом
Фото: instagram.com/secblinken
Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости, сообщает Zakon.kz.
В поздравительном сообщении отмечено, что Соединенные Штаты высоко ценят усилия Казахстана по развитию экономических связей, а также за крупный вклад в международный мир и безопасность.
Казахстан был в центре преобразований Центральной Азии на протяжении последних тридцати лет. Он зарекомендовал себя как образец для других стран своей твердой приверженностью ядерному нераспространению. И мы воодушевлены продолжающимися политическими реформами и реформами в области прав человека.Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Блинкен добавил, что США поздравляют Казахстан с избранием в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций.
Мы также поддерживаем усилия Казахстана по расширению использования возобновляемых источников энергии и улучшению климата для иностранных инвестиций. Соединенные Штаты гордятся тем, что называют Казахстан своим другом. Мы будем продолжать укреплять наше стратегическое партнерство на благо граждан обеих стран.Энтони Блинкен