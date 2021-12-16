Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:32 16.12.2021

Энтони Блинкен: США гордятся тем, что называют Казахстан своим другом

Государственный секретарь США поздравление Фото: instagram.com/secblinken
Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости, сообщает Zakon.kz.

В поздравительном сообщении отмечено, что Соединенные Штаты высоко ценят усилия Казахстана по развитию экономических связей, а также за крупный вклад в международный мир и безопасность.

Казахстан был в центре преобразований Центральной Азии на протяжении последних тридцати лет. Он зарекомендовал себя как образец для других стран своей твердой приверженностью ядерному нераспространению. И мы воодушевлены продолжающимися политическими реформами и реформами в области прав человека.Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Блинкен добавил, что США поздравляют Казахстан с избранием в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций.

Мы также поддерживаем усилия Казахстана по расширению использования возобновляемых источников энергии и улучшению климата для иностранных инвестиций. Соединенные Штаты гордятся тем, что называют Казахстан своим другом. Мы будем продолжать укреплять наше стратегическое партнерство на благо граждан обеих стран.Энтони Блинкен
Анастасия Московчук
30 лет Независимости Казахстана ООН Казахстан США
За три десятилетия наша страна проделала путь, равный веку развития — Елбасы
15.12.2021
Требования к залоговой политике банков усилят после трагедии с ЧСИ в Алматы
15.12.2021
Токаев: Независимость не досталась нам в подарок
15.12.2021
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном собрании
15.12.2021
Синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости
15.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости