Энтони Блинкен: США гордятся тем, что называют Казахстан своим другом

В поздравительном сообщении отмечено, что Соединенные Штаты высоко ценят усилия Казахстана по развитию экономических связей, а также за крупный вклад в международный мир и безопасность.

Казахстан был в центре преобразований Центральной Азии на протяжении последних тридцати лет. Он зарекомендовал себя как образец для других стран своей твердой приверженностью ядерному нераспространению. И мы воодушевлены продолжающимися политическими реформами и реформами в области прав человека. Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Блинкен добавил, что США поздравляют Казахстан с избранием в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций.