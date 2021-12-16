Ставка на экзотический баскетбол принесла клиенту Olimpbet премиальный автомобиль

Автомобиль игроку принесла необычная ставка – на матч филиппинских баскетбольных команд «Пагадиан Эксплорерс» и «Замбоанга Сибугай». Клиент Olimpbet в лайве зарядил 44 тыс. тенге на тотал первой четверти меньше 36,5. Ставка легко зашла: команды набрали всего 31 очко на двоих – «Замбоанга Сибугай» оказалась сильнее со счетом 17:14. Игрок забрал 83 160 тенге, но не этот приз оказался главным. Спустя 12 дней ставка принесла беттеру Mercedes в третьем розыгрыше «Новогоднего Драйва».

Еще десять игроков получили другие подарки: PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и фрибеты от 10 тыс. до 25 тыс. тенге. А среди клиентов, которые участвовали в акции, но не выиграли призы, Olimpbet разыграл фрибеты на общую сумму 300 млн тенге.

На следующей неделе у «Новогоднего Драйва» будет новый победитель. Для участия в акции достаточно поставить 2 тыс. тенге на любое событие с коэффициентом от 1,50. Чем больше играешь, тем больше получаешь билетов и, соответственно, повышаешь шансы забрать авто.

22 декабря Olimpbet впервые подарит победителю Mercedes E-Class. Делай ставки и забирай премиальное авто!