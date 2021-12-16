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15:49 16.12.2021

В Алматинской области за 30 лет введено в эксплуатацию 15 млн квадратных метров жилья

новоселье, празднование Фото: Пресс-служба акима Алматинской области
В Алматинской области подвели итоги работы за 30 лет независимости.

Так, в регионе открыли 548 тыс. рабочих мест, 198 школ, более 1 тыс. детских садов, 32 спортивных, 153 медицинских объекта, семь фармацевтических заводов и сдали более 15 млн кв. м жилья.

Также в области действует 10 крупных предприятий и реализовано девять транснациональных проектов, куда привлечено 290 млрд тенге инвестиционных средств.

В регионе ко Дню Независимости сдают квартиры, открывают новые социально важные объекты.

Так, в Аксуском, Коксуском, Карасайском, Балхашском районах счастливыми обладателями квадратных метров стали более 150 семей. А также 30 квартир выдали в Талдыкоргане.

Первыми получили квартиры многодетные матери, инвалиды, неполные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей.

новоселы

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

В день празднования главного государственного праздника в областном центре новоселами стали 60 семей, отметив двойной праздник.

Также в этот день в Карасайском районе был открыт многофункциональный спортивный комплекс.

Кроме того, к 30-летию Независимости в регионе открыты сервисный и реабилитационный центры, флагшток, знаковый камень и многое другое.

Анастасия Московчук
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