В Алматинской области за 30 лет введено в эксплуатацию 15 млн квадратных метров жилья
Так, в регионе открыли 548 тыс. рабочих мест, 198 школ, более 1 тыс. детских садов, 32 спортивных, 153 медицинских объекта, семь фармацевтических заводов и сдали более 15 млн кв. м жилья.
Также в области действует 10 крупных предприятий и реализовано девять транснациональных проектов, куда привлечено 290 млрд тенге инвестиционных средств.
В регионе ко Дню Независимости сдают квартиры, открывают новые социально важные объекты.
Так, в Аксуском, Коксуском, Карасайском, Балхашском районах счастливыми обладателями квадратных метров стали более 150 семей. А также 30 квартир выдали в Талдыкоргане.
Первыми получили квартиры многодетные матери, инвалиды, неполные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Фото: пресс-служба акима Алматинской области
В день празднования главного государственного праздника в областном центре новоселами стали 60 семей, отметив двойной праздник.
Кроме того, к 30-летию Независимости в регионе открыты сервисный и реабилитационный центры, флагшток, знаковый камень и многое другое.