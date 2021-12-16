Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:43 16.12.2021

Димаш поздравил казахстанцев с Днем Независимости

певец, поздравление Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с 30-летием Независимости, сообщает Zakon.kz.

Обращение певец опубликовал в Instagram.

В этом году исполнилось 30 лет нашей независимости, к которой наши предки стремились веками. На протяжении столетий главной целью нашего народа была свобода и сохранение мира. Димаш Кудайберген

Кудайберген пожелал казахстанцам процветания и счастья.

Пусть ваша работа на благо развития и совершенствования нашей страны будет удачной, а все начинания — успешными! Пусть будет крепким наше единство! Пусть будет высок пьедестал нашей независимости! Пусть возвышается наш национальный и государственный дух! Димаш Кудайберген

Новость по теме

30 лет Независимости: период стратегических решений и амбициозных задач

Константин Вноровский
30 лет Независимости Казахстана Кудайберген Димаш Казахстан
За три десятилетия наша страна проделала путь, равный веку развития — Елбасы
15.12.2021
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном собрании
15.12.2021
Курсы валют на выходные дни
15.12.2021
«Омикрон-штамм» размножается в 70 раз быстрее «дельты» — ученые
15.12.2021
В Казахстане зафиксировали небольшой рост заболеваемости COVID-19
16.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости