16:43 16.12.2021
Димаш поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с 30-летием Независимости, сообщает Zakon.kz.
Обращение певец опубликовал в Instagram.
В этом году исполнилось 30 лет нашей независимости, к которой наши предки стремились веками. На протяжении столетий главной целью нашего народа была свобода и сохранение мира. Димаш Кудайберген
Кудайберген пожелал казахстанцам процветания и счастья.
Пусть ваша работа на благо развития и совершенствования нашей страны будет удачной, а все начинания — успешными! Пусть будет крепким наше единство! Пусть будет высок пьедестал нашей независимости! Пусть возвышается наш национальный и государственный дух! Димаш Кудайберген