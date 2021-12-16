Сотрудники КНБ провели спецоперацию в Кызылординской области

При попытке реализации крупной партии дериватов задержаны двое жителей региона, организовавших криминальную схему. Изъято 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 килограммов.

Для их получения браконьеры убили 1174 особей сайги.

Ущерб государству оценивается в 5 млрд тенге. В результате браконьерской деятельности нанесен значительный урон популяции сайги в Казахстане. Пресс-служба КНБ РК

В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования по п. 2 ч. 3 ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами» проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности и наличия у фигурантов дополнительных партий сайгачьих рогов. Пресс-служба КНБ РК