Ключи от квартир вручили очередникам в Нур-Султане

Всего в декабре ключи от соцквартир получат более 2 тыс. семей очередников. По поручению главы государства в текущем году количество доступного льготного жилья увеличено до 10 тыс. квартир, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Ключи новоселам вручил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов. Дома расположены в районе Есиль (проектное название ул. Е34 и Е44).

В день 30-летия Независимости для меня большая честь вручить ключи от новых квартир в новом районе города. Сегодня буквально по соседству от этого дома мы открыли новую школу BINOM на 4 тыс. ученических мест, оснащенную самым современным оборудованием. Конечно, много работы в этом районе еще предстоит. Продолжаем работы по инженерной инфраструктуре, организовываем дороги и проезды, работу общественного транспорта. Но в первую очередь мы сдаем жилье и школу для того, чтобы люди могли жить и учить своих детей. Уверен, что в будущем этот район станет одним из уютнейших мест в столице. Желаю всем благополучия, здоровья, счастья, успехов. С новосельем! Заместитель акима Нур-Султана Нурлан Нуркенов

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Новоселов поздравила и заместитель директора центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетова.

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Казахстан, а также с новосельем! Пусть новое жилье принесет благополучие и достаток. Дорогие новоселы, поздравляю с тем, что вы стали собственниками жилья. Желаю вашему дому тепла, здоровья и уюта! Замдиректора центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетова

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Бибигуль Турабаева стоит в очереди на жилье в столице с 2007 года. Сегодня она в числе счастливых обладателей ключей от новой квартиры.

Я жительница столицы, работаю медсестрой в первой детской больнице. Стояла в очереди с 2007 года. И вот в праздник я получаю квартиру. Я рада, что сегодня такое мероприятие, важное событие. Всех граждан Казахстана поздравляю с Днем Независимости, 30-летием. Всем желаю мира, добра, процветания. Бибигуль Турабаева

Для Ляззат Жанпеисовой сегодня двойной праздник – ее дети сегодня празднуют новоселье. «В этот праздничный день мои дети получают ключи от квартиры. Пришли разделить эту радость с ними», – рассказала она.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

По поручению главы государства в столице проводится системная работа по увеличению объемов доступного льготного жилья. В этом году в Нур-Султане построено 10 тыс. льготных социальных квартир. Только за последние три года количество доступного жилья увеличилось в 5,5 раза.

Например, в 2018 году построено и введено в эксплуатацию 1800 социальных квартир, в 2019 году – 2900 социальных квартир, в 2020 году – более 7 тыс. квартир. В текущем году – уже 10 тыс. соцквартир.

Кроме того, программа «Арендное жилье для работающей молодежи», инициированная Елбасы, продолжится и в этом году. Также для молодежи запущена специальная жилищная программа Elorda Jastary.