Бердибек Сапарбаев принял участие в открытии турнира «Өнер барысы»

Турнир проходит во Дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова. Глава региона поздравил всех с Днем Независимости и пожелал удачи палуанам.

Независимость – главное достояние народа, наше богатство, многовековая мечта предков. Все достижения и победы независимого Казахстана стали возможны благодаря самоотверженному и неустанному труду каждого казахстанца. Нельзя не отметить роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении нашей независимой страны. За три десятилетия укрепились наши границы, появилась новая столица, мир заговорил о независимом Казахстане, мы председательствовали в ОБСЕ, провели ЭКСПО, Казахстан принял участие в разрешении международных конфликтов. В результате дальновидной политики Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева нашу уникальную модель развития в мире назвали «Казахстанский путь». Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Сегодня Казахстан продолжает двигаться по этому пути, благодаря взятому главой государства Касым-Жомартом Токаевым курсу, который базируется на принципах преемственности, справедливости и прогресса, отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев вкратце рассказал о достижениях в сфере спорта, плодотворной работе по развитию отрасли.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона поблагодарил известного акына Балгынбека Имашева, инициатора турнира «Өнер барысы», который проводится в третий раз.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В турнире по национальной казахской борьбе (Қазақ күресі) на татами выйдут известные артисты, актеры, знаменитые звезды эстрады. Свои умения в главном национальном виде спорта продемонстрируют актер Еркебулан Дайыров, блогер Медет Жанабай, актер Артур Толепов, блогер Азимжан Сайдбаев, певец Кайрат Мырзахан, актер Асылхан Толепов, актер Азат Жумадил, певец Талгат Мыки, блогер Асхат Нурмашев, певец Бейбит Кошкалиев, актер Аян Отепберген, певец Арман Коныр, актер Рустем Жаныаманов, акын Мухтар Ниязов, актер Даулет Бижанов, блогер Адилет Рахметолла, певец Курал Молжанов, блогер Галым Махамбет, актер Мейржан Туребаев, актер Мансар Орынхан, певец Адылжан Умаров, блогер Есентай Ниязбаев, певец Шаһаризат Сейдахмет, актер Тауекел Муслим, актер Канат Алжаппаров.