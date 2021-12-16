Елизавета II отменила предрождественский обед из-за «омикрон-штамма»

Как подтвердил The Sun источник в Букингемском дворце, решение обусловлено мерами предосторожности.

Считается, что встреча членов королевской семьи в одном доме «поставит под угрозу рождественские праздники для многих людей».

Обед, который должен был состояться 21 декабря в Виндзорском замке, было решено отменить после того, как в среду главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что ситуация в стране требует от людей серьезно задуматься о необходимости посещения праздничных вечеринок и корпоративов и «выбрать для себя только те мероприятия, которые имеют наибольшее значение».

Как пишет издание, королевский дворец отказался комментировать решение королевы, поскольку «рождественский обед — это частное семейное мероприятие».

Традиционно королева устраивает обед для родных перед тем, как отбыть в Сандрингем, где она обычно проводит рождественские праздники. На такие мероприятия приезжают, как правило, не только дети, внуки и правнуки Елизаветы II, но и дальние родственники.