Турецкая лира вновь обновила антирекорд

Как свидетельствуют данные торгов, в Стамбуле турецкая лира упала относительно доллара США еще на 3,1% по сравнению с закрытием торговой сессии в минувшую среду, впервые опустившись значительно ниже психологической отметки — 15 лир за 1 доллар.

Ранее такой психологической отметкой считался курс 14 лир за американский доллар, который был преодолен на этой неделе.

Эксперты связывают падение турецкой нацвалюты с ожидаемым в четверг новым снижением учетной ставки. Кроме того, в понедельник международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Турции в иностранной валюте, находящегося на уровне «B+», до негативного.

Ожидается, что местный финрегулятор по итогам сегодняшнего заседания снизит ставку недельного репо на 100 базисных пунктов — до 14%. Это намного ниже инфляции, которая в ноябре выросла до 21,3% в годовом измерении, что является самым быстрым темпом роста цен за три последних года.

С начала 2021-го лира девальвировалась в два раза.