Эксперты назвали два частых симптома при заражении «омикрон-штаммом»

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на данные экспертов из ЮАР.

Доктор Райан Ноах, исполнительный директор крупнейшей в ЮАР частной страховой компании здоровья Discovery Health, заявил, что пациенты с данным штаммом на 23% реже попадают в медицинские учреждения по сравнению с теми, у кого выявили вариант «дельта». По словам специалиста, к таким выводам врачи пришли после анализа примерно 78 тыс. выявленных случаев COVID-19.

Отмечается, что чаще всего у пациентов с «омикроном» заболевание протекает в легкой форме, однако это не означает, что новый штамм менее опасен. Эксперты предполагают, что несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфицирования, так и вакцинации, «сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания».

Медики указывают на то, что при любых симптомах ОРВИ следует самоизолироваться и вызвать врача.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Мировым эпицентром распространения «омикрон-штамма» является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 70 странах мира.