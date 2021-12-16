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22:47 16.12.2021

Европарламент призвал к новым санкциям против России

Заседание ЕС Фото: europarl.europa.eu
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае эскалации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Европарламента.

Как отмечается, в резолюции Европарламент призывает главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России».

Согласно результатам голосования, за принятие резолюции высказались 548 парламентариев, против выступили 69, еще 54 воздержались. Депутаты призвали Москву прекратить наращивать военные силы у украинских границ и напомнили, что это создает угрозу для безопасности всей Европы.

По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕС и запреты на поездки. Кроме того, предлагается «отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка». Парламентарии также считают необходимым, чтобы такие меры затронули и «важные отрасли экономики России».

Ранее сообщалось, что к саммиту 16 декабря Европейский союз подготовил «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины.

Константин Вноровский
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