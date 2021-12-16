23:58 16.12.2021
Двое погибших, четверо пострадавших – ДТП на трассе Уральск - Атырау
Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 16 декабря в 17:35 на дороге Уральск - Атырау, рядом с поселком Бударино Акжайыкского района, сообщает Zakon.kz.
Столкнулись автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ-2110, передает портал Мой Город.
Два человека погибли, остальных доставили в больницу.
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Пресс-служба департамента полиции ЗКО
Сотрудники трассового медико-спасательного пункта были вынуждены извлечь зажатые тела погибших из авто.
В результате аварии 28-летний водитель и 24-летний пассажир ВАЗа скончались на месте. Каретой скорой помощи были госпитализированы в центральную больницу Акжайыкского района 31-летний водитель Hyundai Sonata и пассажиры: 31-летняя женщина с двумя детьми в возрасте четырех и шести лет. Пресс-служба ДЧС ЗКО