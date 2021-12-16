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Законодательство РК
23:58 16.12.2021

Двое погибших, четверо пострадавших – ДТП на трассе Уральск - Атырау

авария, происшествие Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 16 декабря в 17:35 на дороге Уральск - Атырау, рядом с поселком Бударино Акжайыкского района, сообщает Zakon.kz.

Столкнулись автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ-2110, передает портал Мой Город.

Два человека погибли, остальных доставили в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Пресс-служба департамента полиции ЗКО

Сотрудники трассового медико-спасательного пункта были вынуждены извлечь зажатые тела погибших из авто.

В результате аварии 28-летний водитель и 24-летний пассажир ВАЗа скончались на месте. Каретой скорой помощи были госпитализированы в центральную больницу Акжайыкского района 31-летний водитель Hyundai Sonata и пассажиры: 31-летняя женщина с двумя детьми в возрасте четырех и шести лет. Пресс-служба ДЧС ЗКО
Константин Вноровский
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