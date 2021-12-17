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00:06 17.12.2021

Жеребьевка Лиги наций - с кем сыграет Казахстан

команды, группы, игра Фото: Twitter/UEFA Nations League
16 декабря в швейцарском Монтре состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА 2022-2023, сообщает Zakon.kz.

В ходе жеребьевки команды были распределены по группам в четырех лигах: А, В, С и D.

В розыгрыше турнира приняли участие 55 сборных.

Судьба сборной Казахстана в Лиге наций решится в марте 2022 года. В стыковых матчах с командой Молдовы победитель сохранит место в дивизионе С, а проигравший получит понижение в классе.

Первый матч Казахстана и Молдовы состоится 24 марта в Кишиневе, ответный — 29 марта в Нур-Султане.

Итоги жеребьевки:

Лига А

Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия

Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Лига В

Группа 1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига С

Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония

Группа 3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова

Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

Лига D

Группа 1: Лихтенштейн, Казахстан/Молдова, Андорра, Латвия

Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта

Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на корзины на основании своих результатов в турнире в сезоне 2020-2021.

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