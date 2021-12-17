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01:31 17.12.2021

Вертолет упал на оживленную трассу в США и попал на видео

Просишествие Фото: pixabay
В американском штате Луизиана вертолет Bell 407 развалился в воздухе и рухнул на оживленную автостраду, пилот погиб, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает местный портал Wlox.

Кадры крушения опубликовал Telegram-канал Police Frequency.

На видео вертолет камнем падает с неба на дорогу и взрывается. В момент крушения на борту находился один человек - бывший пилот службы экстренного реагирования штата Джошуа Хоули, он погиб.

Трагедия произошла днем 14 декабря на автодорожном мосту недалеко от города Лаплас.

Несмотря на то, что катастрофа произошла в час пик, падающий вертолет не задел ни одного автомобиля на загруженной дороге.

Движение по трассе частично перекрыли. Авария повредила линии электропередач, из-за чего без света остались около 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. К настоящему времени энергоснабжение восстановлено.

Константин Вноровский
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