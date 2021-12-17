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01:50 17.12.2021

Диетолог рассказала, как сбросить вес к Новому году

Весы, сантиметр Фото: pixabay
Врач-эндокринолог рассказала, как за оставшееся время до Нового года скинуть несколько килограммов лишнего веса, сообщает Zakon.kz.

В интервью РИА Новости Юлия Сорокина пояснила, что нормой считается снижение веса на 0,5 – 1 килограмм в неделю, то есть до праздника можно сбросить от полутора до трех с половиной.

Специалист предупредила, что снижение веса на килограмм за неделю вполне реально и, главное, безвредно для здоровья. А вот стремиться к большим результатам нежелательно, слишком большой стресс для организма. Следуя рекомендациям врача, можно похудеть до 31 декабря на пару килограммов, а главное, подтянуть фигуру.

Для похудения до Нового года следует придерживаться режима дня и питания, а также выспаться, завтракать и установить комфортное для себя число приемов пищи. По словам врача, нормой считается употребление еды четыре-пять раз в день, однако кто-то может ограничиться и тремя.

Врач также отметила, что частое питание не ускоряет метаболизм. Для этого нужно придерживаться физической нагрузки, поскольку при активной работе мышц повышается кровоток, улучшается чувствительность к инсулину, происходит сжигание калорий. Специалист заключила, что без этого похудеть крайне сложно.

В рациональном питании необходимы каши (источники растительного белка, витаминов группы В, витамина С), различные сорта мяса, рыба, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло. Юлия Сорокина

Она добавила, что не стоит забывать и о продуктах с отрицательной калорийностью. К ним относят зеленый чай, кабачки, баклажаны, капусту, редис, помидоры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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