Пятеро детей погибли на школьном празднике в Австралии

Как сообщает rg.ru, четверо детей остаются в больнице, трое находятся в критическом состоянии, а один - в тяжелом.

Комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн сообщил, что среди жертв - два мальчика и две девочки из 6-го класса, которым было 11 и 12 лет.

Отмечается, что в момент инцидента ученики 5 и 6 классов праздновали свой последний день семестра в начальной школе Хиллкрест в Девонпорте, на северо-западе штата. Полиция и службы экстренной помощи, в том числе два вертолета, прибыли на место происшествия в считанные минуты. Она оказали первую медпомощь пострадавшим.

Жители страны создали онлайн-страницы по сбору средств для помощи семьям жертв. Собрано более 250 тыс. долларов. Все деньги будут переданы школе и родительскому комитету для распределения среди пострадавших.