Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:12 17.12.2021

Пятеро детей погибли на школьном празднике в Австралии

детская площадка Фото: Zakon.kz
В штате Тасмания школьники упали с высоты 10 метров после того, как прыгающий замок, в котором они находились, вместе с несколькими надувными шарами «зорб» был подхвачен сильным порывом ветра, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, четверо детей остаются в больнице, трое находятся в критическом состоянии, а один - в тяжелом.

Комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн сообщил, что среди жертв - два мальчика и две девочки из 6-го класса, которым было 11 и 12 лет.

Отмечается, что в момент инцидента ученики 5 и 6 классов праздновали свой последний день семестра в начальной школе Хиллкрест в Девонпорте, на северо-западе штата. Полиция и службы экстренной помощи, в том числе два вертолета, прибыли на место происшествия в считанные минуты. Она оказали первую медпомощь пострадавшим.

Жители страны создали онлайн-страницы по сбору средств для помощи семьям жертв. Собрано более 250 тыс. долларов. Все деньги будут переданы школе и родительскому комитету для распределения среди пострадавших.

Елена Беляева
Австралия
Геннадий Головкин опубликовал праздничный видеоролик
16.12.2021
Передовые школы BINOM с кинотеатрами открыли в Нур-Султане
16.12.2021
В Казахстане зафиксировали небольшой рост заболеваемости COVID-19
16.12.2021
Ставка на экзотический баскетбол принесла клиенту Olimpbet премиальный автомобиль
16.12.2021
Алматинцы возложили цветы к монументу «Тәуелсіздік»
16.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости