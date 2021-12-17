В Казахстане зафиксировали небольшое снижение роста заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 97,

в городе Алматы – 32,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 112,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 64,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 981 981 случай.

В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султане - 120,

в городе Алматы - 24,

в городе Шымкент - 9,

в Акмолинской области - 55,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 50,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 157,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 68,

в СКО - 41,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели 951 686 человек от COVID-19.