В Казахстане зафиксировали небольшое снижение роста заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 97,
в городе Алматы – 32,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области – 58,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 112,
в Костанайской области – 54,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 64,
в СКО – 69,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 981 981 случай.
В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султане - 120,
в городе Алматы - 24,
в городе Шымкент - 9,
в Акмолинской области - 55,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 25,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 50,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 157,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 68,
в СКО - 41,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели 951 686 человек от COVID-19.