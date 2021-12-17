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07:58 17.12.2021

В Казахстане зафиксировали небольшое снижение роста заболеваемости COVID-19

карантин Фото: Zakon.kz
Снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 16 декабря в стране выявили 546 новых случаев заболевания, что на 29 меньше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 97,

  • в городе Алматы – 32,

  • в городе Шымкент – 1,

  • в Акмолинской области – 58,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 20,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 12,

  • в Карагандинской области – 112,

  • в Костанайской области – 54,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 64,

  • в СКО – 69,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 981 981 случай.

В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане - 120,

  • в городе Алматы - 24,

  • в городе Шымкент - 9,

  • в Акмолинской области - 55,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 25,

  • в Атырауской области - 7,

  • в ВКО - 50,

  • в Жамбылской области - 10,

  • в ЗКО - 7,

  • в Карагандинской области - 157,

  • в Костанайской области - 0,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области - 0,

  • в Павлодарской области - 68,

  • в СКО - 41,

  • в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели 951 686 человек от COVID-19.

Елена Беляева
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