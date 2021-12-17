09:02 17.12.2021
10 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 17 декабря предоставили в Минздраве РК, передает Zakon.kz.
Согласно информации, за сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек, от пневмонии с признаками КВИ — трое.
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 002 человека (17 392+ и 2610 КВИ-), из них в стационарах находятся 3468 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 534.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 281 пациент,
в состоянии крайней степени тяжести – 81,
на аппарате ИВЛ – 63.