10 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Согласно информации, за сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек, от пневмонии с признаками КВИ — трое.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 002 человека (17 392+ и 2610 КВИ-), из них в стационарах находятся 3468 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 534.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: