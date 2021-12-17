Миссионеров из США и Канады освободили из плена вооруженных банд Гаити

Как пишет ТАСС, всего освобождены 12 человек, в том числе 11 американцев, которые были похищены 16 октября.

В октябре 2021 года стало известно о похищении злоумышленниками в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, 17 христианских миссионеров и членов их семей, среди которых были 16 граждан США и один канадец. Отмечается, что миссионеры находились в автобусе, направлявшемся в аэропорт. Часть из них должна была отправиться из воздушной гавани в другую часть Гаити. Позднее пять из них были освобождены.