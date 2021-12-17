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11:24 17.12.2021

Нутрициолог рекомендует чаще употреблять жирную рыбу, авокадо и орехи

рекомендация, здоровье Фото: pixabay
Тренер по здоровому питанию Холли Зокколан объяснила, как при помощи правильного рациона продлить себе жизнь, передает Zakon.kz.

В беседе с Express Зокколан назвала ряд полезных и вредных для организма продуктов.

К примеру, она рекомендует избегать потребления продуктов с высоким содержанием сахара: сладких газировок, хлопьев, пирожных. Также следует исключить рафинированные растительные масла — они вредны для организма, так как их очищают химическим способом.

Как отметила специалист, для долголетия нужно увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена. Она добавила, что необходимо употреблять больше пищи с высоким содержанием белка, свежих фруктов, пить достаточно воды и дополнительно принимать витамины, способные поддерживать организм, особенно в зимнее время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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