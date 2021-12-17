Нутрициолог рекомендует чаще употреблять жирную рыбу, авокадо и орехи

В беседе с Express Зокколан назвала ряд полезных и вредных для организма продуктов.

К примеру, она рекомендует избегать потребления продуктов с высоким содержанием сахара: сладких газировок, хлопьев, пирожных. Также следует исключить рафинированные растительные масла — они вредны для организма, так как их очищают химическим способом.

Как отметила специалист, для долголетия нужно увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена. Она добавила, что необходимо употреблять больше пищи с высоким содержанием белка, свежих фруктов, пить достаточно воды и дополнительно принимать витамины, способные поддерживать организм, особенно в зимнее время.