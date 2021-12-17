Президент Кыргызстана сыграет в футбол в прямом эфире

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщает, что команда Администрации президента во главе с Садыром Жапаровым сегодня, 17 декабря, примет участие в дружеском футбольном турнире, посвященном 100-летию кыргызского футбола.

Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза.

Отмечается, что одной из главных целей данного турнира является популяризация и развитие спорта в стране, а также здорового образа жизни.

В турнире примут участие команды Администрации президента, ветеранов отечественного футбола, средств массовой информации, представителей спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.