11:52 17.12.2021
Президент Кыргызстана сыграет в футбол в прямом эфире
Фото: пресс-служба президента КР
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе со своей администрацией, представителями СМИ и спортивных федераций сыграет в футбол, передает Zakon.kz.
Пресс-служба президента Кыргызстана сообщает, что команда Администрации президента во главе с Садыром Жапаровым сегодня, 17 декабря, примет участие в дружеском футбольном турнире, посвященном 100-летию кыргызского футбола.
Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза.
Отмечается, что одной из главных целей данного турнира является популяризация и развитие спорта в стране, а также здорового образа жизни.
В турнире примут участие команды Администрации президента, ветеранов отечественного футбола, средств массовой информации, представителей спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.