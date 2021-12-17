Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:52 17.12.2021

Президент Кыргызстана сыграет в футбол в прямом эфире

Президент Кыргызстана Фото: пресс-служба президента КР
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе со своей администрацией, представителями СМИ и спортивных федераций сыграет в футбол, передает Zakon.kz.

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщает, что команда Администрации президента во главе с Садыром Жапаровым сегодня, 17 декабря, примет участие в дружеском футбольном турнире, посвященном 100-летию кыргызского футбола.

Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза.

Отмечается, что одной из главных целей данного турнира является популяризация и развитие спорта в стране, а также здорового образа жизни.

В турнире примут участие команды Администрации президента, ветеранов отечественного футбола, средств массовой информации, представителей спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.

Айтурган Азимжанова
Жапаров Садыр Кыргызстан
Передовые школы BINOM с кинотеатрами открыли в Нур-Султане
16.12.2021
Ставка на экзотический баскетбол принесла клиенту Olimpbet премиальный автомобиль
16.12.2021
Димаш поздравил казахстанцев с Днем Независимости
16.12.2021
В Алматы состоялся салют в честь 30-летия Независимости Казахстана
16.12.2021
Новый рекорд Казахстана установил Адильбек Мусин в ОАЭ
16.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости