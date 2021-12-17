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12:00 17.12.2021

Казахстанский конькобежец выиграл «золото» на чемпионате четырех континентов

Конькобежец, спорт, победа Фото: НОК
Казахстанец Дмитрий Морозов завоевал золотую медаль на чемпионате четырех континентов, передает Zakon.kz.

Национальный олимпийский комитет сообщает, что в Канаде проходит чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту.

Казахстанец Дмитрий Морозов стал лучшим на дистанции 1500 метров. Второе место осталось за канадцем Тедом-Яном Бломеном. Мин Сьек Ким из Южной Кореи завоевал бронзовую медаль.

Ранее казахстанка Екатерина Айдова записала в свой актив «золото» на дистанции 500 метров.

Айтурган Азимжанова
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