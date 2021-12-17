Казахстанский конькобежец выиграл «золото» на чемпионате четырех континентов

Национальный олимпийский комитет сообщает, что в Канаде проходит чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту.

Казахстанец Дмитрий Морозов стал лучшим на дистанции 1500 метров. Второе место осталось за канадцем Тедом-Яном Бломеном. Мин Сьек Ким из Южной Кореи завоевал бронзовую медаль.

Ранее казахстанка Екатерина Айдова записала в свой актив «золото» на дистанции 500 метров.