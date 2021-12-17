Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:12 17.12.2021

Республиканская трасса закрыта в Алматинской области из-за непогоды

ограничения, трасса, погода Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В связи с сильным бураном автодорога Ушарал – Достык временно закрыта, передает Zakon.kz.
17 декабря с 11:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык (84-184 км, село Коктума – село Достык). Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой «112».

При выезде в дальнюю дорогу спасатели рекомендуют ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.

Елена Беляева
МИИР РК Алматинская область
Передовые школы BINOM с кинотеатрами открыли в Нур-Султане
16.12.2021
Ставка на экзотический баскетбол принесла клиенту Olimpbet премиальный автомобиль
16.12.2021
Димаш поздравил казахстанцев с Днем Независимости
16.12.2021
В Алматы состоялся салют в честь 30-летия Независимости Казахстана
16.12.2021
Новый рекорд Казахстана установил Адильбек Мусин в ОАЭ
16.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости