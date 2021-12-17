Республиканская трасса закрыта в Алматинской области из-за непогоды

17 декабря с 11:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык (84-184 км, село Коктума – село Достык). Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой «112».

При выезде в дальнюю дорогу спасатели рекомендуют ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.