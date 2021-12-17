Пожар в Японии — погибли 19 человек

Агентство Kyodo сообщает , что 17 декабря утром в городе Осака загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале города. Предположительно загорелось помещение клиники, из которого не смогли выбраться посетители и персонал.

Ранее сообщалось о 28 пострадавших, которые находились в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии говорят о тех, чью смерть еще не установил уполномоченный врач.

Полиция рассматривает версию поджога. Перед пожаром на месте инцидента был замечен пожилой мужчина в возрасте около 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего случилось возгорание. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют, есть ли этот мужчина среди пострадавших.