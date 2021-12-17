17:24 17.12.2021
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Фото: pixabay
Правительство Афганистана назначило исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика. На этом посту он сменил Гулама Исакзя, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее сообщение опубликовано на странице представительства в Twitter. Отмечается, что после назначения представительство продолжит работать над тесным сотрудничеством с руководством ООН и государствами-членами для борьбы с тяжелой гуманитарной обстановкой, сложившейся в Афганистане.
December 17, 2021
Ранее представители движения «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане), захватившие власть в Афганистане, выступили против решения ООН о сохранении места афганского представителя в организации за Гуламом Исакзаем, который был назначен бывшим президентом страны Ашрафом Гани.
Они направили в ООН письмо, в котором заявили, что Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации.
Несправедливо передавать место в ООН кому-либо, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана. Представитель талибов