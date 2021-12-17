Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН

Соответствующее сообщение опубликовано на странице представительства в Twitter. Отмечается, что после назначения представительство продолжит работать над тесным сотрудничеством с руководством ООН и государствами-членами для борьбы с тяжелой гуманитарной обстановкой, сложившейся в Афганистане.

Ранее представители движения «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане), захватившие власть в Афганистане, выступили против решения ООН о сохранении места афганского представителя в организации за Гуламом Исакзаем, который был назначен бывшим президентом страны Ашрафом Гани.

Они направили в ООН письмо, в котором заявили, что Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации.