Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:24 17.12.2021

Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН

Флаги, Афганистан Фото: pixabay
Правительство Афганистана назначило исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика. На этом посту он сменил Гулама Исакзя, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице представительства в Twitter. Отмечается, что после назначения представительство продолжит работать над тесным сотрудничеством с руководством ООН и государствами-членами для борьбы с тяжелой гуманитарной обстановкой, сложившейся в Афганистане.

Ранее представители движения «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане), захватившие власть в Афганистане, выступили против решения ООН о сохранении места афганского представителя в организации за Гуламом Исакзаем, который был назначен бывшим президентом страны Ашрафом Гани.

Они направили в ООН письмо, в котором заявили, что Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации.

Несправедливо передавать место в ООН кому-либо, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана. Представитель талибов
Константин Вноровский
ООН Афганистан
В Алматы состоялся салют в честь 30-летия Независимости Казахстана
16.12.2021
Жеребьевка Лиги наций — с кем сыграет Казахстан
17.12.2021
Новый рекорд Казахстана установил Адильбек Мусин в ОАЭ
16.12.2021
Турецкая лира вновь обновила антирекорд
16.12.2021
Эксперты назвали два частых симптома при заражении «омикрон-штаммом»
16.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости