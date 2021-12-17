Выбирал щенка для дома – полиция Алматы проверила заявление о незаконном отлове

15 декабря в алматинских соцсетях появилось видео, на котором женщина обвиняет припарковавшегося водителя в том, что он незаконно отлавливает собак.

Вот приезжает машина, они ловят щенков, чтобы сожрать! Женский голос за кадром

Здесь же женщина обвиняет водителя в неположенной парковке.

Мужчина в ответ обвиняет женщину, что собаки бегают без намордника и могут напасть на детей.

Пост вызвал резонанс в соцсетях. Полиция Алматы провела соответствующую проверку.

Водитель ТС марки «ГАЗ-33025», ГРНЗ 780 IBB 02 установлен – гражданин Закиров Х.Ю., 22.12.1985 года рождения. Гражданин привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 597 ч.2 КРК об АП (нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке). Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

Уточняется, что доводы о незаконном отлове собак, изложенные на видео, в ходе проверки не нашли своего подтверждения.

На втором видео задержанный излагает свою версию случившегося.