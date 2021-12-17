19:33 17.12.2021
Выбирал щенка для дома – полиция Алматы проверила заявление о незаконном отлове
Фото: pixabay
15 декабря в алматинских соцсетях появилось видео, на котором женщина обвиняет припарковавшегося водителя в том, что он незаконно отлавливает собак.
Вот приезжает машина, они ловят щенков, чтобы сожрать! Женский голос за кадром
Здесь же женщина обвиняет водителя в неположенной парковке.
Мужчина в ответ обвиняет женщину, что собаки бегают без намордника и могут напасть на детей.
Пост вызвал резонанс в соцсетях. Полиция Алматы провела соответствующую проверку.
Водитель ТС марки «ГАЗ-33025», ГРНЗ 780 IBB 02 установлен – гражданин Закиров Х.Ю., 22.12.1985 года рождения. Гражданин привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 597 ч.2 КРК об АП (нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке). Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов
Уточняется, что доводы о незаконном отлове собак, изложенные на видео, в ходе проверки не нашли своего подтверждения.
На втором видео задержанный излагает свою версию случившегося.
Проезжал по микрорайону «Дорожник». На обочине было много собак. Хотел одного щенка присмотреть. Для себя, для охраны дома, там их много было. В это время какая-то женщина выбежала, истерику устроила. Вы хотите сожрать щенков! Но это не так, я, наоборот, хотел как лучше - для себя одного щенка забрать домой. У меня дома дети, они тоже хотели. Я никогда собак и щенков не обижал, и не кушал, и отловом собак я не занимаюсь. По нарушению ПДД готов понести наказание. Задержанный Х. Закиров