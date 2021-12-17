20:30 17.12.2021
Перешедший в ЦСКА Даррен Диц поблагодарил казахстанцев
Фото: Instagram/hccska
Хоккеист Даррен Диц, теперь уже бывший игрок астанинского «Барыса», где был капитаном, написал эмоциональный пост в Instagram, где поблагодарил членов клуба и болельщиков, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 17 декабря 2021 года, защитник сборной Казахстана Даррен Диц в результате обмена перешел из «Барыса» в ЦСКА.
28-летний хоккеист выступал в «Барысе» с 2017 года. Всего в КХЛ он сыграл 269 матчей и набрал 174 (67+107) очка.
По словам Дица, в «Барысе» он провел потрясающие пять лет своей жизни, получил незабываемый опыт и удовольствие от игры.
Казахстан – мой второй дом. Я навсегда связан с этой замечательной страной. Хочу поблагодарить своих партнеров по команде и персонал клуба. Хочу выразить огромную благодарность болельщикам, которые всегда меня поддерживали, верили в меня. Вы – лучшие! Спасибо вам! Желаю успехов команде! До скорых встреч! Даррен Диц
По условиям сделки казахстанская команда получит денежную компенсацию.
17 декабря фотография Даррена Дица в цветах клуба появилась в официальных соцсетях ЦСКА. На фото подпись: «Добро пожаловать».
«Барыс» отдает ЦСКА Даррена Дица
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