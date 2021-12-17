Финал «Мисс мира-2021» отложили из-за COVID-19

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов шоу. Оно должно было состояться в ночь на 18 декабря в Пуэрто-Рико, сообщили на странице конкурса в Facebook.

После того как новые положительные случаи (заражения коронавирусом. – Прим. ред.) были подтверждены сегодня утром, после консультаций с экспертами и представителями системы здравоохранения организаторы мероприятия приняли решение отложить финал. Пресс-служба Miss World Organisation (MWO)

Отмечается, что финальная церемония конкурса пройдет в той же локации в течение следующих 90 дней.

Заболевшие находятся на карантине под наблюдением медиков — девушки смогут вернуться домой после полного выздоровления. В «Мисс мира» заверили, что участницы и организаторы вернутся в свои страны только после прохождения карантина и получения разрешения уполномоченных лиц.