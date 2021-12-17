Песков ответил о преемнике Путина на выборах 2024 года

В интервью Тине Канделки на телеканале RTVi, фрагменты из которого она опубликовала в своем Telegram-канале, Песков сообщил, что в нужное время Путин выскажет свои предпочтения о том, каким будет его преемник. Пока же, по словам Пескова, Путин не определился, будет ли баллотироваться на выборы в 2024 году.

До выборов еще три года. На повестке этого вопроса нет. Наверняка в свое время президентом будут озвучены предпочтения о возможном преемнике, но кто будет президентом, мы знаем — тот, за кого проголосует народ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пока же "обсуждение темы транзита", сказал пресс-секретарь президента, это заработок "разных политологов и так далее".

Также он отметил, что на Западе "очень не любят Путина" и хотят, чтобы в России был другой президент.

Чтобы у России был президент, который не будет говорить про красные линии, <...> который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ, <...> который разрешит гей-парады, который будет разбазаривать российскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам Пескова, Путин с улыбкой реагирует на "теорию двойников". Так Песков прокомментировал предположения о том, что вместо в Путина в некоторых мероприятиях участвуют другие люди.