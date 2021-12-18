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06:10 18.12.2021

Биолог дала две рекомендации для защиты от «омикрон-штамма» коронавируса

очередь Фото: Zakon.kz
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила о том, что защититься от «омикрон-штамма» коронавируса помогут правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, в первую очередь биолог рекомендовала перестать носить медицинские маски только на подбородке и начать использовать их правильно, закрывая нос.

Также, по ее словам, стоит заранее закупить обычные лекарства для домашней аптечки.

Тесные аптеки могут вполне быть пунктами распространения коронавируса. Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках и подхватят инфекцию. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
Елена Беляева
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