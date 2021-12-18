14 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Лечение от КВИ продолжают получать 19 821 человек (17 244+ и 2 577 КВИ-), из них в стационарах – 3390, на амбулаторном уровне – 16 431.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: