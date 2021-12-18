09:03 18.12.2021
14 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 декабря предоставили в Минздраве РК, передает Zakon.kz.
Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер.
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Лечение от КВИ продолжают получать 19 821 человек (17 244+ и 2 577 КВИ-), из них в стационарах – 3390, на амбулаторном уровне – 16 431.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 296,
в состоянии крайней степени тяжести – 72,
на аппарате ИВЛ – 57.